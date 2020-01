Pensioni: Furlan (Cisl), 'proposte molto chiare su flessibilità in uscita'

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - Nel primo incontro di ieri tra sindacati e Governo sul tema delle pensioni, "abbiamo fatto proposte molto chiare" sul tema della flessibilità in uscita, "come quella di poter discutere della possibilità di andare in pensione dopo 41 anni di contributi indipendentemente dall'età". Lo dice il segretario generale della Cisl, Annamria Furlan, a margine del consiglio generale della Cisl Lombardia, a Milano. Altra proposta è quella di "iniziare a discutere di flessibilità in uscita dopo i 62 anni senza ovviamente ripercussioni di conteggi delle pensioni che siano negativi per i lavoratori". Un altro tavolo tematico sarà sui giovani, "per creare una pensione di garanzia, vista la discontinuità dei loro lavori: avere futuri pensionati e pensionate povere non è accettabile". Altro tema caldo è dare risposte alle donne lavoratrici: "La nostra è un anno di contributi per ogni figlio, perché la maternità è un bene sociale".