Autostrade: Furlan, 'revoca? Questione seria per lavoratori, analizzare bene'

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - La questione della revoca delle concessioni al gruppo Autostrade, controllato da Atlantia, "è una cosa che va analizzata in modo serio". E' quanto afferma il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, a margine del consiglio generale della Cisl Lombardia, a Milano.

"Il Governo sta ancora discutendo dopo tanto tempo su cosa fare. Io ritengo - sottolinea - che chi ha sbagliato debba pagare. Ci sono danni economici al Paese ma soprattutto alle persone che sono morte. La giustizia deve fare il suo corso, e chi ha sbagliato deve pagare, ma un'altra cosa è porci il tema di un’azienda che fallisce e di che fine fanno i suoi 20mila lavoratori".

Secondo il segretario della Cisl, "una cosa è certa: chi doveva fare manutenzione non ha fatto il suo lavoro". E oggi ci vuole "un intervento molto forte per il recupero della sicurezza delle infrastrutture esistenti" ed è necessario "realizzarne di nuove. Abbiamo un Sud che non è collegato con il Nord nè il Nord con il Nord Europa. Il tema delle infrastrutture è nodale e serio, non può essere sempre accantonato".