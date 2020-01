Sicilia: Rizzo (M5S), 'forze armate non solo difesa ma anche opportunità di crescita'

Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - "La presenza delle forze armate in Sicilia può e deve essere considerata alla stregua di una grande opportunità di crescita e valorizzazione del territorio e dei suoi abitanti". Così il presidente della Commissione Difesa della Camera Gianluca Rizzo a conclusione del tour istituzionale che la scorsa settimana lo ha portato a visitare enti e reparti militari a Palermo, Sigonella, Messina e Trapani.

"Gli uomini delle forze armate in Sicilia - ha affermato il deputato Cinquestelle - sono in grado di esprimere, in caso di calamità naturali, ausilio all’ordine pubblico o interventi emergenziali, ma anche di aprire le porte delle caserme e delle basi presenti, cosi da potenziare ulteriormente le capacità attrattive turistiche di un’isola che deve trasformare le potenzialità in opportunità di sviluppo".