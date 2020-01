Agrigento: controlli alla stazione, multe a sei minori per aver attraversato i binari

Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - Continua la pericolosa abitudine, soprattutto da parte dei ragazzi, di attraversare i binari ferroviari. In due giorni di controlli, gli agenti della Polfer in servizio presso la stazione di Agrigento bassa hanno identificato 87 persone, controllato 80 bagagli ed elevato otto contravvenzioni, di cui sei a minorenni, per aver attraversato i binari.

Sul fronte preventivo, invece, la Polfer con l'iniziativa 'Train to be cool' ha fatto tappa alla primaria della scuola 'Ancelle Riparatrici'. Qui, 47 bambini hanno seguito con entusiasmo e partecipazione la speciale lezione sulla sicurezza in viaggio tenuta dai 'maestri poliziotti', per poi spostarsi, al termine della parte teorica, dalla classe alla stazione di Agrigento centrale. Nello scalo, gli alunni sono stati impegnati nella visita agli uffici e ai mezzi della polizia nonché alla cabina del macchinista di un treno ed alla sala del dirigente centrale Movimento. I piccoli studenti, attraverso il gioco, hanno appreso le regole fondamentali sulla sicurezza ma si sono anche guadagnati sul campo il titolo di 'aiutanti scelti' della polizia di Stato.