Mattarella: 'Kobe Bryant dimostra importanza legami comunanza studi'

Benevento, 28 gen. (Adnkronos) - "C'è un triste episodio di questi giorni che sottolinea l'importanza della comunanza di studio che attraversa le frontiere: tutto il mondo dello sport in ogni Continente è rattristato per la morte di Kobe Bryant, una tristezza che per il nostro Paese ha fondamento perché si era formato qui, nelle nostre scuole elementari e medie. E la comunanza di studi è quella che lega davvero, molto di più dei legami politici ed economici, che lega l'umanità attraverso i suoi confini. E in questa stagione di incertezze internazionali la comunanza di rapporti umani con gli studi in comune è l'antidoto ai pericoli che attraversa la comunità internazionale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università del Sannio.