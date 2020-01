Call center: lavoratrice Almaviva, 'dietro le cuffie ci sono persone, governo deve tutelarci' (2)

(Adnkronos) - A preoccuparla è il futuro. "Non abbiamo certezze - dice - non sappiamo per quanto avremo uno stipendio, un lavoro. Ma nessuno di noi è più un ragazzino, abbiamo famiglie da mantenere, mutui da pagare e potremmo ritrovarci senza un lavoro dopo 8 anni di ammortizzatori sociali". E aggiunge: "A Palermo che prospettive abbiamo? Non è facile trovare un altro lavoro... Andare fuori? Ma dove? Dovremmo sradicare le nostre famiglie, i nostri figli... chiediamo solo di poter mantenere le nostre vite".

In piazza però Francesca continua a scendere, perché sebbene siano anni che i lavoratori di Almaviva manifestano per chiedere maggiori tutele e leggi che garantiscano il settore del call center, soprattutto in tema di delocalizzazioni, "ci crediamo ancora". "Di governi ne sono cambiati tanti, di tutti i 'colori' - dice - ma non è cambiato mai nulla. C'è stato solo il palliativo degli ammortizzatori sociali ma niente di più. Quello di cui abbiamo bisogno è che il governo ci tuteli, che il nostro lavoro rimanga qui".