Migranti: Casarini, 'contento per richiesta archiviazione, ora voglio tornare in mare'

Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - "Sono contento per questa richiesta di archiviazione per me e per il comandante Marrone. Lo auspicavamo". Lo ha detto all'Adnkronos Lucas Casarini, il capo missione della nave 'Mare Jonio' di Mediterranea Saving Humans commentando la notizia della richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Agrigento al gip. Casarini e Marrone sono indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per avere disobbedito all'ordine di nave militare.

"Abbiamo fatto solo quello che era giusto fare - dice oggi - E naturalente adesso non vediamo l'ora di tornare ad aiutare le persone che stanno tentando di scappare rischiando di affogare in m are".