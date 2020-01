Famiglia: Bonetti, 'al via laboratori esperti su Family Act'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - La Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ha convocato per questa mattina, nella sede di Largo Chigi, una giornata di Laboratori di esperti per mettere a punto il disegno di legge collegato alla legge di bilancio recante misure per le famiglie e l'istituzione dell'assegno universale. Ai laboratori partecipano venti esperti del mondo dell'educazione, delle scienze, del diritto e delle politiche familiari. Si legge in una nota.

Un momento -si spiega nella nota- nella costruzione del Family Act, che la Ministra Elena Bonetti ha voluto nel segno della condivisione, dopo aver raccolto le singole proposte giunte nei diversi incontri avuti in questi mesi. "Abbiamo da subito voluto che il Family Act fosse, per il Paese, azione politica ma anche un metodo: l'esperienza di arrivare ad una legge che raccolga l'esperienza stessa delle famiglie, la voce di chi ogni giorno lavora al loro fianco mettendo a servizio del Paese impegno e competenza – spiega la Ministra Bonetti -. In questi mesi è stato necessario un ascolto ampio e attento, che oggi si completa con una tappa significativa di quel percorso di Paese e di quella progettualità di investimento nelle famiglie che è il Family Act".