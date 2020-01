Pa: Ance, ritardi pagamenti ancora di oltre 4 mesi in edilizia (2)

(Adnkronos) - Per questo come Ance, rileva Buia, "siamo stati i primi a denunciare in sede europea questo mal costume italiano e a chiedere un intervento concreto per evitare di far pagare alle imprese e ai cittadini il costo di una crisi tutta finanziaria che è stata poi scaricata sull’economia reale. Qualche segnale c’è stato e i tempi di ritardo si sono ridotti della metà ma si tratta ancora di attese inaccettabili per imprese che spesso devono lottare per la sopravvivenza", sottolinea ancora.

A questo punto, conclude il presidente di Ance, "attendiamo una reazione immediata delle autorità italiane, anche sul tema del subappalto già all’attenzione dell’Ue, per evitare che oltre al danno ci sia pure la beffa di dover pagare una sanzione all’Europa".