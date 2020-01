Prescrizione: Renzi, 'soluzione può essere lodo Annibali'**

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Sulla prescrizione "c'è il cosiddetto lodo Annibali, Lucia Annibali, ha presentato un emendamento al 'Milleproroghe' per prendersi tempo prima che la legge Bonafede dispieghi i suoi effetti e dunque questa è un'altra possibilità che noi offriamo al governo e alla maggioranza per prendersi del tempo e non far dispiegare gli effetti della Bonafede". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Circo Massimo' su Radio Capital.