Migranti: Open Arms, '158 naufraghi salvati da morte probabile'

Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - "Terminato all'alba secondo soccorso di una barca in pericolo con 102 persone in acque internazionali. A bordo #OpenArms 158 naufraghi, salvati da una morte probabile. Siamo l'unica nave umanitaria in zona mentre in 500 aspettano un porto sicuro". Così, Open Arms su Twitter.