Commercio: Musumeci all'Ice di New York, 'oggi possibile fare impresa in Sicilia'

Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo molto interesse a presentare questa nuova Sicilia, dove lo Stato c’è, dove è diffusa la legalità, dove è possibile fare impresa, oggi, come mai nel passato". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci nel suo intervento di oggi pomeriggio, a New York, all'incontro organizzato nella sede dell’Istituto del commercio estero per illustrare, alle aziende americane, le opportunità di investimento nell’Isola attraverso le Zes. Presenti, oltre all’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano e al direttore dell’Irfis Giulio Guagliano, anche il console generale italiano a New York Francesco Genuardi e il direttore della sede americana dell’Ice Antonino La Spina.

"Abbiamo iniziato dagli Usa e dallo Stato di New York il nostro giro di consultazione che proseguirà naturalmente in Australia, in Canada, e in altri Stati europei perché siamo convinti che oggi la Sicilia possa essere un naturale luogo di investimento - ha detto il governatore - Naturalmente, non ci aspettiamo da questo incontro una soluzione in termine di intesa, ma è soltanto un primo approccio, per il quale ringraziamo ancora una volta l’Ice. Se fosse necessario, saremmo ben lieti di ospitare gli interessati in Sicilia per prendere atto direttamente della realtà che oggi abbiamo presentato".