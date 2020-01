Governo: Zingaretti, 'non cambiano gli equilibri, trovare soluzioni insieme'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Non cambiano gli equilibri nel governo. Dobbiamo trovare insieme buone soluzioni e governare bene, senza mettere bandierine. Il Pd ha fatto questo in questi mesi, qualcuno l'ha chiamata subalternità, in realtà è responsabilità". Lo ha detto il segretario Pd, Nicola Zingaretti, intervistato dal Tg1.