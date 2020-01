M5S: Siragusa, 'Sicilia non è come Calabria ma gruppo Ars ha perso compattezza monolitica' (2)

(Adnkronos) - Insomma va bene "valutare ogni singolo provvedimento in nome del bene dell'isola, cosa che abbiamo sempre fatto - sottolinea il deputato Cinquestelle - ma il governo deve avere la sua maggioranza per sostenere i suoi provvedimenti. Possiamo votare a favore di provvedimenti giusti, ma il Movimento non può fare da sostituto quando in Aula manca la maggioranza".

Siragusa fugge all'idea di un gruppo spaccato in due e alla sua collocazione da una parte o dall'altra. "Si tratta solo di dare una collocazione politica a quello che si fa" dice e ricorda quando l'anno scorso il Movimento propose al governatore Musumeci di mettersi attorno a un tavolo e "concordare le 10 cose più importanti da fare per la Sicilia". "Se allora Musumeci avesse detto sì, non ci sarebbe stato alcun problema a farlo e nessuno avrebbe fatto da zerbino - sottolinea - ma lui ci ha chiuso la porta in faccia. Adesso il Movimento non può essere la stampella del governo".