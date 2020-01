Governo: Conte, 'sì a area innovatrice dove trovi spazio anche M5S'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - “Se dovessi scegliere io, mi piacerebbe molto un area innovatrice per lo sviluppo sostenibile, aperta e inclusiva dov’è possa trovare spazio anche il m5s, a cui non piace” la dicotomia “destra/sinistra. un’area davvero inclusiva, che non sia una camicia costrittiva”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, ospite di Otto e mezzo su La7.