Fi: Berlusconi, 'presto iniziative per apertura e allargamento partito'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Fin dai prossimi giorni attueremo una serie di iniziative per il rilancio di quest’area politica, l’apertura e l’allargamento di Forza Italia, che a queste elezioni ha dimostrato di possedere una vitalità e una capacità attrattiva straordinarie quando ce ne sono le condizioni politiche e operative, come è accaduto in Calabria”. Si legge in una nota di Silvio Berlusconi che oggi ha riunito ad Arcore lo stato maggiore di Fi.