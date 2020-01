Regionali: Siragusa (M5S), 'populismo Salvini ha stracciato 'vaffa' di Grillo'

Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - "In Emilia Romagna si è fatta una scelta: quella di non far vincere Salvini. L'elettorato del Movimento ha scelta l'unica alternativa che aveva qualche possibilità di fermare la vittoria della Borgonzoni e ha votato il candidato del Pd". Così il deputato all'Ars del Movimento Cinque Stelle Salvatore Siragusa legge il risultato delle elezioni regionali di ieri.

Una disfatta "attesa" per il Movimento, sottolinea il deputato all'Adnkronos. "In Emilia Romagna - dice - c'è il Pd ed è difficile intercettare i voti, anche quelli di protesta. In questo caso ci è riuscito meglio Salvini che con il suo populismo, le sue citofonate, ha stracciato di gran lunga il 'vaffa' di Grillo di tanti anni fa. Questo perché l'Italia è un Paese in cui c'è molto voto di pancia ed è difficile far capire che non basta protestare, poi le cose bisogna anche farle".