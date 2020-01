M5S: Buffagni, 'agli Stati generali ridarci identità, mio contributo ci sarà'**

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Agli Stati Generali sarà fondamentale ridarci un’identità, degli obiettivi, e tanti motivi affinché i cittadini tornino a camminare con noi. Non è un emendamento, un provvedimento o un annuncio che fa la differenza; ciò che fa la differenza è il percorso di una comunità, con obiettivi di lungo medio e breve periodo allineati con una prospettiva e un sogno davanti, ma con concretezza, realismo e buonsenso". Lo scrive Stefano Buffagni dei 5 Stelle su Fb.

"Non so cosa succederà nel Movimento 5 Stelle, non so cosa decideremo agli Stati Generali, non sono al contrario di tanti “soloni” capace di portare una soluzione a tutti i problemi (forse di qualcuno però sì)... So solo che il mio contributo ci sarà, ma ripartendo dall’ascolto, dai territori, dai cittadini, dalle persone che in me ed in noi avevano riposto ampia fiducia, ai quali dobbiamo dire 'scusa, abbiamo sbagliato qualcosa, siamo qui per ripartire insieme'...".

"Non so fare previsioni di massimi sistemi, di fantapolitica, so solo che già da oggi tornerò ancor più di prima a parlare con le persone, ad ascoltarle, ad incontrarle nelle piazze, nei centri anziani, nelle scuole, a costo di trovarmi solo... Perché è questo il nostro ruolo, non mollerò di un centimetro davanti ai violenti, a chi ci considera morti, a chi vuole distruggere i nostri risultati...", conclude.