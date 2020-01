Regionali: Pd, 'grazie a chi è tornato dall'estero per votare'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Migliaia di emiliano-romagnoli e calabresi residenti all’estero, spesso a prezzo di grandi sacrifici personali, si sono recati nelle regioni di origine per partecipare alle elezioni dei Presidenti e delle Assemblee Legislative regionali". Lo dice Luciano Vecchi, responsabile del dipartimento per gli Italiani nel Mondo del Partito Democratico.

"A nome del Partito Democratico e del suo dipartimento per gli Italiani nel mondo, voglio esprimere loro il nostro sentito ringraziamento per aver dimostrato di essere una fondamentale risorsa per il nostro Paese e per aver testimoniato il proprio pieno interesse agli sviluppi politici delle nostre comunità".

"La mobilitazione, in tutti i Paesi di emigrazione italiana, delle organizzazioni del Partito Democratico, così come delle tante realtà associative è stata, ancora una volta, un contributo importante alla forza della partecipazione democratica alle scelte fondamentali delle nostre istituzioni e dei nostri territori".