Calabria: Biancofiore, 'felice per Santelli, vince squadra'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Sono molto molto felice per la mia amica Jole Santelli. Lo dico con un’emozione che solo noi due possiamo capire. L’exploit della Calabria però non faccia dormire sonni tranquilli in vista delle amministrative di maggio. Ha ragione Salvini, vince la Squadra del centrodestra unito ed è arrivato il momento di lavorare per indossare tutti la stessa maglietta che porti in goal l’Italia che è maggioranza nel Paese. Un Paese tornato bipolare". Lo afferma la deputata Michaela Biancofiore.

"Sbaglia -aggiunge- chi oggi dice che vincono solo i candidati moderati, come coloro che affermano che la vittoria in Calabria è tutta della Lega e Fdi. Non vince nessuno da solo, non esisteremmo se 26 anni fa Silvio Berlusconi non avesse inventato il centrodestra che gli italiani sentono come un sentimento che gli è caro. E vincono l’intelligenza e la lungimiranza, non a caso per la Santelli presidente, hanno lottato Berlusconi, Salvini e la Meloni, mentre altri puntavano altrove. A dimostrazione che le leadership non si improvvisano e non si certificano per nomina ma solo a suon di voti".