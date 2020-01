Calabria: Gelmini, 'ora con Santelli ripartenza Mezzogiorno'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - “A Jole Santelli vanno le mie personali congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte di tutto il Gruppo dei deputati di Forza Italia di cui fa parte. La Calabria ha finalmente una presidente donna che conosce il suo territorio e che, con passione e determinazione, saprà rilanciare una regione bella e complessa. Forza Italia punta da sempre sulla ripartenza del Mezzogiorno per un Paese che vada a una sola velocità”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.

“Su questa linea -aggiunge- si è mossa la nostra intensa attività parlamentare in questa e nelle precedenti legislature. Nuovo sprint ed energia, dunque, che Forza Italia saprà convogliare da subito per rafforzarsi e rilanciarsi come partito liberale, riformatore, pilastro della coalizione di centrodestra di cui è il movimento fondatore e che ha solo nel gioco di squadra la chiave vincente. I temi al centro del Paese, oggi, sono i nostri: lavoro, imprese, giovani. Rimbocchiamoci le maniche, individuiamo bene il nostro antagonista politico che è la sinistra e oggi più che mai stringiamoci con orgoglio intorno alla nostra bandiera e alla nostra storia, per festeggiare il grande risultato di Jole Santelli e per garantire a Forza Italia il posto che le spetta nella storia”.