Calabria: Lo Curto (Udc), 'centrodestra ha bisogno di un centro moderato'

Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - "Le elezioni regionali in Calabria dimostrano come ci sia bisogno di centro moderato nel centrodestra. L’eccellente risultato dell’Udc, che supera il 7% dei voti, è un buon viatico per riaffermare le politiche dei popolari in vista dell’approdo della coalizione al governo del Paese". Così Eleonora Lo Curto, capogruppo dell’Udc all’Ars, commenta il voto della Calabria.

"La nostra forza politica si intesta un’azione forte, agganciandosi al Ppe, per far recuperare credibilità all’Italia nel rapporto con l’Unione Europea - aggiunge - Con i moderati al governo non ci saranno rischi per la tenuta dell’Ue, né tantomeno ipotesi di uscita che, come nel caso del Regno Unito, stanno costando più di quanto i britannici hanno versato all’Unione europea nei decenni di adesione, oltre 100 miliardi di euro. Desidero esprimere il mio personale plauso al nostro segretario nazionale Lorenzo Cesa ed al segretario regionale per la Calabria Franco Talarico per l’ottimo risultato elettorale, nonché sottolineare come l’elezione di Jole Santelli alla presidenza della Regione sia un fatto di straordinaria importanza che porta una donna al vertice di una giunta in una regione meridionale".