M5S: Castelli, 'terza via esiste, noi oltre consenso e contro lobby e potentati'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Ieri ho seguito per un po’ la Maratona di Mentana. Un giornalista sosteneva come questi risultati dimostrino che la 'terza via' non esiste. E invece il Movimento 5 Stelle esiste proprio per questo. Da sempre. Vorrei ricordare che 'la terza via' ha permesso a questo Paese di trovare stabilità laddove una legge elettorale non garantiva la governabilità. 'La terza via' è quella che ha dimostrato di poter andare oltre le ideologie e realizzare cose che questo Paese chiedeva da 20 anni". Così la viceministra all'Economia Laura Castelli, snocciolando su Facebook una lunga lista degli obiettivi messi a segno, tra questi "reddito e pensione di cittadinanza, agevolazioni per le partite Iva, Quota 100, legge anticorruzione, abolizione della prescrizione, via vitalizi e pensioni d’oro, 10.000 assunzioni nelle forze dell’ordine".