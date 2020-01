Governo: Conte, 'verifica? Non vedo l'ora di avviare confronto'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Avevo già iniziato a lavorare prima di Natale alla verifica di governo, ora non vedo l'ora, nei prossimi giorni, di confrontarmi con le varie forze politiche per rilanciare, individuare le priorità, definire un chiaro cronoprogramma e definire nel dettaglio l'agenda per il 2023". Così il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei giornalisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi.