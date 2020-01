Calabria: Figuccia, 'da Udc grande risultato, pronti per grande progetto'

Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - "Il grande risultato dell’Udc in Calabria rivela, con un quadro limpido, la forza di un partito che sta bene, che è in salute e che è capace di aggregare. Un partito moderno e valoriale allo stesso tempo, che unisce, rassicura e garantisce l'elettorato. In tante regioni del Sud, a partire dalla Sicilia e dalla Calabria, soffia un vento meridionalista che vuole tornare a mettere il Sud al centro dell'agenda politica nazionale". Così il deputato dell'Udc all'Ars Vincenzo Figuccia commenta il risultato delle elezioni in Calabria.

"Il grande risultato dell’Udc in Calabria, dove il partito ha superato il 7%, più del M5S - aggiunge - racconta il desiderio fortemente radicato al Sud di tornare a crescere a partire da temi veri, lontano dalla demagogia degli estremismi. Il nostro attivismo e la forza delle nostre idee sono al centro di un'attenzione internazionale che ci vedrà insieme protagonisti, nei prossimi mesi, di un progetto di rilancio del nostro Paese a partire dal Sud. Nel frattempo, i miei più sinceri auguri vanno alla neo presidente della Regione Calabria Jole Santelli che sono certo inaugurerà una stagione di cambiamenti positivi dopo anni di qualunquismo".