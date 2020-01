Scuola: piano Ministero per ridurre gap, Lagalla 'in Sicilia oltre 49% in difficoltà' (2)

(Adnkronos) - Un dato su cui l'assessorato regionale ha cominciato a lavorare già dallo scorso anno, "dando alle scuole risorse e strumenti per potenziare le competenze di base con attività didattiche pomeridiane ed extracurriculari ed intervenendo massicciamente sul fronte dell’edilizia scolastica. In questa direzione - aggiunge l'assessore - continueremo a lavorare potenziando in modo particolare il tempo pieno scolastico per contrastare anche il fenomeno della dispersione, ancora particolarmente presente soprattutto in alcune province".

Il Piano prevede un'analisi delle difficoltà di apprendimento degli studenti al fine di individuarne le cause principali e, quindi, le scuole destinatarie degli interventi. A incidere in modo significativo sul rendimento scolastico sono il contesto socio-culturale, familiare e la situazione economica dello studente. Un’altra variabile è la condizione in cui si trovano molti istituti scolastici riguardo, in particolare, la disponibilità di risorse economiche e la mancanza di continuità professionale per molti insegnanti, soprattutto nelle isole minori. A questo si aggiunge la scarsa frequenza scolastica degli alunni, soprattutto in alcune aree, che contribuisce ad accrescere il numero di abbandoni del percorso formativo da parte degli studenti.