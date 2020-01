E.Romagna: Ferrante (Pd), 'vinto come comunità, ora concentriamoci su Mezzogiorno'

Palermo, 27 gen.(Adnkronos) - "Una vittoria bella, carica di speranze e un ritrovato spirito di comunità. Ora concentriamoci sul Mezzogiorno che, purtroppo, non ha dato gli stessi risultati". Cosi Antonio Ferrante, candidato alla segreteria del Pd siciliano commenta i risultati delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria.

"Da siciliano e uomo del Sud sento la carica della vittoria e, contemporaneamente, la responsabilità e il peso della sconfitta in Calabria, nonostante il Pd sia risultato il primo partito in entrambe le regioni - ha aggiunto - Per recuperare il gap in Sicilia, in vista delle prossime amministrative, dobbiamo rafforzare il senso di comunità e aprire una stagione nuova. In questo il congresso regionale alle porte, rappresenta l'occasione di realizzare e anticipare quel modello di partecipazione e condivisione che il segretario Zingaretti ha già annunciato e, un attimo dopo, presentarci ai siciliani come alternativa concreta e credibile per conquistare tutti i comuni che andranno al voto".