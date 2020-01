Calabria: Miccichè (FI), 'Santelli nostra icona, abbiamo conquistato la Regione'

Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - "Viva Jole! Possiamo ritenerci più che soddisfatti perché abbiamo aumentato complessivamente i nostri voti in tutta Italia. Abbiamo conquistato la Calabria con la nostra icona, una delle personalità politiche in cui tutta Forza Italia ha sempre creduto, la nostra 'Berlusconi calabra'. Ripartiamo da qui, critiche e polemiche a dopo. Oggi si festeggia!". Così il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia e presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè commenta la vittoria della candidata del centrodestra Jole Santelli, espressione di Forza Italia, alla presidenza della Regione Calabria.