Unicredit: con Bei nuovo plafond di 400 mln per pmi italiane

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - Unicredit e la Bei, Banca europea per gli investimenti, rinnovano l’impegno con un plafond di 400 milioni per garantire nuove risorse a sostegno dell’economia reale e della digital transformation delle piccole e medie imprese. Negli ultimi cinque anni, le risorse Bei che Unicredit ha destinato alle imprese in Italia ammontano a circa cinque miliardi, con più di 4mila progetti finanziati.

L’accordo appena siglato prevede risorse per 200 mln messi a disposizione da Bei e l’impegno di UniCredit a fornire risorse proprie per pari importo. "Oggetto dei prestiti - spiega una nota - saranno sia nuovi progetti sia quelli in corso, purché non ancora ultimati e non già finanziati, con durata massima di 12 anni". Gli interventi sono destinati ad aziende attive in tutti i settori produttivi: agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo e servizi; sono esclusi invece i progetti di puro investimento finanziario o immobiliare.

I fondi Bei potranno essere utilizzati per il finanziamento di progetti che abbiano un costo individuale massimo di 25 milioni di euro e potranno coprire il 100% del finanziamento per un importo non superiore a 12,5 milioni di euro per ciascun progetto, con un particolare riguardo alle imprese innovative. La nuova linea Bei si affianca agli altri accordi siglati recentemente e dedicati alle imprese MidCap (fino a 3 mila dipendenti) e alle imprese agricole italiane, con un particolare riguardo ai giovani agricoltori.