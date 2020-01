Virus Cina, prorogate festività Capodanno

Pechino, 27 gen. (Adnkronos) - Le autorità cinesi hanno deciso di prorogare di tre giorni, fino al 2 febbraio, le festività in occasione del Capodanno cinese nel mezzo dell'emergenza scattata per la diffusione del nuovo coronavirus. L'annuncio è arrivato dal Consiglio di Stato, come riporta la Cctv.

Intanto il premier cinese Li Keqiang è a Wuhan, la città della provincia di Hubei in cui si è inizialmente manifestato il virus. "Sono qui per tirarvi su il morale" ha detto, secondo quanto riportato dal 'Global Times' durante un incontro con lo staff medico di un ospedale. E' la prima visita nella città di un alto responsabile del governo.Secondo il Consiglio di Stato cinese, Li è a Wuhan per "controllare e guidare" il lavoro per contenere la diffusione del virus. Stando al governo di Pechino, è arrivato anche per "incontrare pazienti" contagiati. "State facendo di tutto per salvare vite umane - ha detto il premier al personale dell'ospedale Jinyintan, come si legge sul 'South China Morning Post' -. Nell'impegno per salvare vite umane dovete anche proteggere voi stessi". Le autorità sanitarie cinesi hanno confermato che nella Repubblica Popolare il virus ha già fatto 80 morti e i casi di contagio accertati sono 2.744.