Elezioni: Calenda, 'incomprensibile no Pd a Federica Angeli'

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Vorrei ringraziare Federica Angeli che in questa vicenda si è comportata in modo impeccabile. Trovo invece incomprensibile il Pd. Ha detto di no il 'partito nuovo' o il 'nuovo partito'? Francamente non lo so, a me sembra tutto solo molto vecchio e molto triste". Lo scrive su twitter Carlo Calenda.