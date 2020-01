Iran: Zarif, 'Trump si basi sui fatti piuttosto che su foxnews'

Teheran, 26 gen. (Adnkronos) - "Sarebbe meglio consigliare a Donald Trump di basare i suoi commenti e le sue decisioni di politica estera sui fatti piuttosto che in base ai titoli di Foxnews o dei suoi traduttori del farsi". Così in tweet il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif replicando al presidente Usa che in precedenza aveva affermato: "Il ministro degli Esteri iraniano dice che l'Iran vuole negoziare con gli Stati Uniti ma vuole che le sanzioni vengano rimosse. No grazie!", aveva affermato Trump su twitter.