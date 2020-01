Mattarella: 'si è forti solo se si è miti'

Trento, 25 gen. (Adnkronos) - "Si può essere forti, molto forti, pur essendo miti e aperti alle buone ragioni degli altri. Anzi, in realtà, per dirla con sincerità, come dimostra la vita di Chiara Lubich, soltanto così si è veramente forti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Trento alle celebrazioni per il centenario della nascita di Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei Focolari.