Migranti: arcivescovo Delpini, 'giornalisti non diano spazio a opinioni offensive'

Milano, 25 gen. (Adnkronos) - “Il ruolo dei giornalisti è di attestare delle opinioni. È chiaro che quando l’opinione si esprime in un modo offensivo non è giusto che venga diffusa. Che uno abbia un’idea, invece, mi pare legittimo che possa esprimerla in una società democratica. È il modo offensivo che non mi pare sia legittimo e a cui i giornalisti non credo dovrebbero dare spazio”. Lo ha detto l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a margine dell'incontro oggi a Milano con i giornalisti e i comunicatori della diocesi ambrosiana, rispondendo a chi gli chiedeva dell’atteggiamento che dovrebbero tenere i giornalisti nei confronti di dichiarazioni di politici che vanno oltre il rispetto della persona.

“A me sembra che questa tendenza a quello che fa più colpo possa indurre anche i giornalisti a cedere alla tentazione di quello che risuona di più, perché magari è più violento e più volgare”, ha aggiunto Delpini.