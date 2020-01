Libia: Noc, produzione greggio scesa a 320 mila barili/giorno, persi 256,6 mln dlr**

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - La produzione di petrolio in Libia, in seguito alla chiusura dei porti destinati alla esportazione e al blocco di alcuni terminali, è scesa al 23 gennaio dagli oltre 1,22 milioni di barili al giorno registrati prima della crisi a 320.154 barili al giorno (rispetto a 1,04 mln di barili al giorno il 18 gennaio e a 336.305 barili al giorno il 22 gennaio). Negli ultimi sei giorni la produzione cumulata persa si attesta a 3.907,318 barili. Complessivamente si tratta di un danno economico per oltre 256,6 milioni di dollari. Lo rende noto la compagnia petrolifera libica Noc sul proprio profilo Facebook.