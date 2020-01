Catania: FI Giovani in visita alla Sibeg, 'plastic e sugar tax nemiche dell'impresa' (2)

(Adnkronos) - Sulla stessa linea anche il coordinatore nazionale dei Giovani forzisti Marco Bestetti, anche lui in visita all'azienda. "Tantissimi siciliani, soprattutto giovani, hanno lasciato questa terra in cerca di opportunità: noi siamo qui perché riteniamo che la Sicilia si meriti investimenti, posti di lavoro e occupazione. Le tasse del governo sulla plastica e sullo zucchero - sottolinea - invece stanno facendo chiudere gli stabilimenti e cancellare posti di lavoro. In questa fabbrica sono a rischio più di 300 posti di lavoro che noi invece vogliamo tutelare. Riteniamo che la giusta sfida per la salvaguardia dell’ambiente e della salute debba passare dagli incentivi e dagli investimenti non da tasse che deprimono e cancellano i posti di lavoro. Forza Italia è sempre stata in prima linea nella difesa dei posti lavoro e la nostra presenza alla Sibeg vuole certificare la nostra attenzione nei confronti di questo settore".