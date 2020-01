Fisco: Crimi, 'taglio cuneo miglior modo di iniziare nuovo incarico'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Non c'è miglior modo di iniziare questo incarico che annunciare il taglio del cuneo fiscale: più soldi in tasca ai lavoratori. 16 milioni di cittadini avranno più soldi in busta paga. Il primo di una serie di interventi per ridurre le tasse e rilanciare l'economia". Lo scrive in un tweet il viceministro all'Interno Vito Crimi, da ieri 'reggente' del M5S dopo il passo indietro di Luigi Di Maio da capo politico.