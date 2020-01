Nomine: possibile slittamento agenzie fiscali a prossimo Cdm (2)

Le Sardine riempiono la piazza a Bibbiano in contemporanea alla manifestazione della Lega

(Agenzia Vista) Bibbiano, 23 gennaio 2020 23-01-20 Le Sardine riempiono la piazza a Bibbiano in contemporanea alla manifestazione della Lega Piazza piena a Bibbiano per la contro-manifestazione delle Sardine, indetta in risposta a quella della Lega in Piazza della Repubblica. /courtesy Facebook 6000 Sardine Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it