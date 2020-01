Governo: Renzi, 'da lunedì Conte a testa bassa su rilancio economia'**

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Non è che lunedì mattina il governo Conte va a casa, il giorno dopo le regionale il presidente del Consiglio, secondo me, me deve buttarsi a testa bassa nel rilanciare l'economia di questo Paese e non nell'aprire la crisi ma nell'aprire questi benedetti cantieri bloccati". Lo dice Matteo Renzi a Piazza Pulita su La7.