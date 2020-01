Sicurezza: De Corato a Lamorgese, 'raddoppi contingente Polfer in Lombardia'

Milano, 23 gen. (Adnkronos) - L'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, chiede al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, di raddoppiare il contingente Polfer in Lombardia dopo gli episodi di violenza e le aggressioni a bordo dei treni Trenord.

"Oramai le aggressioni a bordo dei convogli Trenord sono all’ordine del giorno. Non si contano più gli episodi violenti ai danni del personale e dei passeggeri da parte di sbandati e delinquenti che pensano di potersi comportare così facendola franca", dice l'ex vicesindaco di Milano.

"Ringrazio, come sempre, la polfer per l’ottimo lavoro che ogni giorno svolge, ma 600 agenti su 2.500 chilometri di linee ferroviarie lombarde sono troppo pochi. Per questo chiediamo al ministro dell’Interno che non risponde alla richiesta di avere i militari sui treni di raddoppiare il contingente della Polfer lombarda", conclude.