Lavoro: Cisl, bassa crescita occupazioe e aumento Cig riflettono economia stagnante (2)

(Adnkronos) - Purtroppo, rileva, "non si tratta di una situazione contingente, ma strutturale, che riflette la debolezza di un’economia stagnante da anni. Occorre una forte iniziativa del Governo per la crescita, che punti a sostenere la capacità delle imprese italiane, da una parte, di sviluppare e utilizzare l’innovazione tecnologica, dall’altra di accettare la sfida della sostenibilità ambientale, per trasformarle entrambe in fattori di aumento della produttività e di innalzamento della qualità e quantità dell’occupazione".

Dunque, aggiunge Sbarra, "vanno incoraggiati investimenti sia nelle competenze, nella ricerca e nell’innovazione tecnologica, sia in infrastrutture materiali e immateriali, con una attenzione forte al Mezzogiorno, per il quale serve un piano straordinario".

"Senza dimenticare di sostenere le tante imprese in crisi ed in riorganizzazione e i loro lavoratori, per le quali vanno aumentate le risorse finalizzate a prorogare la cassa integrazione straordinaria, necessità che la legge di bilancio ha inspiegabilmente sottovalutato- conclude Sbarra- e che ora vanno assolutamente recuperate con il decreto ‘milleproroghe’", conclude.