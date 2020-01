Sanità: nuovo laboratorio di Imaging all'Ismett di Palermo

Palermo, 23 gen. (Adnkronos) - Attrezzature all’avanguardia per avviare progetti di Radiomica, la più innovativa branca di ricerca nella medicina dell'Imaging. Ismett, Rimed e Upmc si preparano ad avviare progetti di medicina di precisione grazie al nuovo laboratorio inaugurato oggi alla presenza del Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, dell’assessore alla Salute Ruggero Razza e dell’assessore alla Attività Produttive Mimmo Turano.

"Un ulteriore passo avanti sul piano della qualità per la sanità siciliana - sottolinea Musumeci - L’Ismett, grazie a una risorsa della programmazione finanziaria della Regione, si dota di tre importanti strumenti di diagnostica, uno dei quali addirittura il primo in Italia. L’obiettivo del governo regionale è quello di riqualificare il servizio sanitario, offrendo strumenti di diagnosi all’avanguardia, così da non dovere più invidiare le regioni del Nord. È un obiettivo non ancora raggiunto, ma passo dopo passo stiamo lavorando affinché la Sicilia possa competere presto con tutti sul fronte della qualità sanitaria".