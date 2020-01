E.Romagna: Salvini, 'su trasporto pubblico Pd promette ciò che Lega già realizza'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Bonaccini, disperato per i sondaggi, annuncia di voler fare quello che non ha realizzato in 5 anni: trasposto pubblico gratis per gli studenti, anche se da anni ha ignorato un’analoga richiesta delle Forze Armate". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini.

"Il Pd -aggiunge- promette quello che la Lega ha già realizzato: dove governiamo noi le Forze Armate, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale hanno vantaggi. E in Friuli Venezia Giulia il costo del trasporto urbano ed extraurbano per gli studenti è già stato dimezzato. Una scelta che la precedente Giunta Pd non aveva fatto. La Lega realizza quello che il Pd promette e non fa”.