M5S: Baldino, 'io sono con Luigi'

Invasione di locuste nel corno d'Africa: è la più terrificante degli ultimi 25 anni. Il video

Migliaia di ettari di terreno distrutti dalla peggiore invasione di locuste degli ultimi 25 anni. A essere colpito è il Corno d'Africa dove gli sciami di insetti hanno devastato raccolti e vegetazione in una regione dove la malnutrizione colpisce 1,4 milioni di bambini. Save the Children lancia l'allarme: quasi 4 milioni di bambini che vivono Kenya, Etiopia e Somalia sono a rischio per via ...