Sicilia: Lega, 'ok esercizio provvisorio per responsabilità, confronto con governo'

Palermo, 22 gen. (Adnkronos) - "Quanto avvenuto ieri in Aula non può essere sottovalutato né considerato un mero incidente di percorso. È piuttosto sintomatico di un difetto e una carenza di comunicazione fra il governo e la maggioranza in Ars". Così Antonio Catalfamo e Marianna Caronia, presidente e vice presidente del gruppo della Lega all'Ars, ricordando che oggi "la Lega ha votato l'esercizio provvisorio nel suo complesso per senso di responsabilità, perché occorre che la macchina amministrativa non resti paralizzata e si diano risposte urgenti a quanti dipendono dal bilancio della Regione".

I due esponenti del Carroccio affermano di non essere "pienamente soddisfatti, perché crediamo che in questa fase ci si dovesse limitare a un provvedimento snello ed essenziale, rimandando a un successivo confronto con il governo alcuni temi programmatici che riteniamo importantissimi. Anche per questo, e a conferma proprio del senso di responsabilità con cui abbiamo affrontato i lavori d'Aula, la Lega ha ritirato i propri emendamenti. Adesso - concludono - non è possibile rimandare un momento d'incontro, confronto e dialogo con il governo e con il presidente della Regione che ci auguriamo possa avvenire già nei prossimi giorni".