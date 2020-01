Con App Asl Napoli 2 si prenotano le terme di Ischia

Napoli, 22 gen. (AdnKronos Salute) - "Da oggi, grazie a un lavoro congiunto tra le parti interessate, sarà possibile prenotare in maniera semplice e rapida l'accesso alle cure termali attraverso la nuova applicazione dell'Asl Napoli 2 Nord", presentata oggi a Ischia. Lo spiega il presidente di Federterme, Massimo Caputi, sottolineando come "rendere fruibili ai cittadini, grazie anche ad un'App, i servizi dedicati alla salute e quindi anche a quello che le terme di Ischia possono offrire in termini di cure" sia "un grande passo avanti".

Caputi si dice "molto soddisfatto del risultato ottenuto" e "convinto che questa applicazione possa essere un buon punto di partenza per sviluppare e realizzare software simili in varie Regioni italiane".

"Questo strumento è nato da esigenze di carattere pratico, per dare maggiori canali di prenotazione e informazione ai cittadini - aggiunge Giancarlo Carriero, vicepresidente di Federterme - L'Asl Napoli 2 Nord ci ha dato questa possibilità perché da sempre è molto attenta al settore termale".