Sicilia: Cancelleri in commissione Ars, M5S 'da governo 84 mln per manutenzione strade statali' (2)

(Adnkronos) - "Quello di oggi - aggiungono i Cinquestelle all’Ars - non è stato un incontro ordinario in Commissione, ma un vero e proprio tavolo regionale per fare il punto della situazione delle infrastrutture, insieme al nostro vice ministro Cancelleri che si sta dimostrando attento e costantemente vicino al territorio. Soprattutto sulle manutenzioni straordinarie bisogna garantire tempi certi e celeri, recuperando i paurosi ritardi che i precedenti governi, a tutti i livelli, hanno purtroppo accumulato. E' vero che c’è una grande mole di lavoro, ma i passaggi si stanno consumando con ordine e con il supporto di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Questo con il comune obiettivo di affrontare e superare le tante criticità infrastrutturali nelle varie province della Sicilia".