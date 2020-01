Almaviva: emendamento M5S a Milleproroghe, '20 mln per call center'

Palermo, 22 gen. (Adnkronos) - "Come parlamentari del M5S siamo al fianco dei lavoratori di Almaviva che oggi stanno manifestando per l’incertezza del futuro che li attende. Il percorso è lungo e complesso. Abbiamo presentato al decreto Milleproroghe un emendamento per stanziare 20 milioni di euro per il 2020 per il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavori dipendenti dalle imprese del settore dei call center che avrà impatto anche su Almaviva a Palermo". Così i deputati del Movimento Davide Aiello, Roberta Alaimo, Valentina D’Orso, Filippo Perconti e Adriano Varrica.

"Sappiamo bene che si tratta di una misura tampone in attesa delle soluzioni strutturali che emergeranno dal tavolo ministeriale per il futuro del settore - aggiungono - Certo è che la sede di Palermo non può essere né soppressa, né trasferita. Da parte del M5S c’è il massimo impegno. Ci adoperiamo da mesi per risolvere la crisi perché i posti di lavoro vanno salvati ed è questo il nostro primo obiettivo. Continueremo a dedicarci ai call center in sinergia con il ministro Catalfo e il sottosegretario Di Piazza ai quali la vicenda Almaviva sta particolarmente a cuore".