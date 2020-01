Bibbiano: Salvini, 'splendido paese, domani sarà pomeriggio di festa'**

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Domani alle 18 a Bibbiano sarà un pomeriggio di famiglia, di festa, di futuro, di liberazione: mamme e papà, nonne e nonni, da tutta l'Emilia, da tutta la Romagna". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. "Bibbiano -aggiunge- è uno splendido paese, un comune agricolo, dove la gente lavora, dove si produce agricoltura sana per il parmigiano reggiano e non merita di essere famoso nel mondo perchè qualche disgraziato, qualche delinquente, qualche fetente portava via i bambini con l'inganno alle loro famiglie".

"Ci saranno testimonianze, sarà una giornata di amicizia, di fraternità, di riflessione, di libertà, di famiglie belle, vere, sane. Portateli i vostri bimbi domani. Le Sardine o il Pd -afferma ancora Salvini- dicono non bisogna parlare di Bibbiano: ma chi siete voi per decidere di cosa bisogna parlare o non parlare? Avete parlato con quelle mamme, con quei papà, e quei bimbi a cui qualcuno ha rovinato la vita con l'inganno?".