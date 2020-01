De Giudici (Auting): 'Con car sharing peer-to-peer meno auto in circolazione'

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "Rispetto ad altri servizi di sharing, il nostro contribuisce a ridurre il numero di auto in circolazione in Italia e non ad aggiungerne di nuove: speriamo che faccia da impulso a diffondere nel nostro paese il car sharing peer-to-peer, che è ancora poco conosciuto e sviluppato". Così Ludovico De Giudici, Product e business development della app Auting, ha spiegato le potenzialità del servizio dopo aver ricevuto il premio di Telepass Pay Ecosystem, la gara promossa da Telepass per le imprese impegnate nella creazione di progetti innovativi di mobilità sostenibile in ambito urbano. La premiazione si è svolta oggi a Milano a margine della tavola rotonda 'La mobilità intelligente del futuro, Quali nuove opportunità?'.

Auting mette in contatto chi cerca un'auto per un breve periodo di tempo (1-3 giorni) con proprietari di auto che vogliano mettere a disposizione il proprio mezzo nei periodi di non utilizzo.

"Il nostro servizio è un’offerta diversa rispetto ai car sharing già noti - ha sottolineato De Giudici - anche perché puntiamo soprattutto a chi ha bisogno di un mezzo per andare fuori città per qualche giorno".